Battito lento in sesta settimana

Una domanda di: Ilaria

Ho fatto la prima ecografia alla 6a settimana e la dottoressa ha indivuduato una camera e un embrione con crl 3.5mm, ma il battito cardiaco per lei era lento e mi ha preparata dicendomi che non andrà avanti. È possibile che sia ancora presto o mi devo già dare per vinta?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Carissima, ci sono gravidanze che cominciano così, esattamente come lei descrive la sua, e poi vanno benissimo. Fare l'ecografia prima della ottava-nona settimana, quando non ci sono disturbi, non è proprio l'ideale. proprio perché può accadere di raccogliere segni che esprimono poco rispetto alla successiva evoluzione della gravidanza. Aspetta fiduciosa e, s elo desidera, mi tenga aggiornata. Tanti auguri.