Battito lento nell’embrione: proseguirà la gravidanza?

Cara signora,

il battito dell'embrione può essere lento (anche se non è una regola fissa) fino a verso l'ottava settimana. Per questo le linee guida suggeriscono di non fare valutazioni

sul suo ritmo ma di limitarsi a mostrare ai genitori che il cuoricino c'è. Più in generale, per capire come evolverà la gravidanza c'è solo da attendere il trascorrere dei giorni. Direi quindi di non stare in ansia (non farebbe bene né a lei né al suo piccolino) ma di attendere con fiducia la prossima ecografia di controllo quando ogni dubbio verrà dissipato. Lei mi

chiede se ha speranze, direi di sì tuttavia a mia volta le chiedo: ma il suo ginecologo cosa ha detto? Ha fatto previsioni? Ha formulato ipotesi? Mi sembra infatti strano che si sia limitato a dire che il battito è lento e null'altro...Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

