Bebè che non arriva dopo 4 anni di tentativi

Una domanda di: Jenny

Salve dottore ho 22 anni e il mio compagno 27. Da 4 anni proviamo per avere un

bimbo ma tutti i tentativi svaniscono. Siamo giovani, abbiamo fatto

convivenza giovanissimi ed il nostro primo pensiero è stato quello. Ma a

quanto pare è impossibile… Non abbiamo mai fatto visite. Ma così giovani

che può essere? Ho fatto solo una visita al consultorio e non mi hanno detto

nulla di grave. Ho il ciclo puntualissimo come un orologio. Mi dura 4 giorno. A

volte mi anticipa di un giorno. Ho provato tutti i metodi i classici metodi

ma nulla. Non ho mai preso pillola. Che mi consiglia di fare o provare?

Qualche cura, qualcosa? E poi volevo chiederle se è normale che alla fine

del rapporto anche se mi alzo l’indomani, fuoriesce abbondantemente il

tutto… La ringrazio in anticipo spero possa consolarmi un po’ perché sono

disperata.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

se non ha ottenuto una gravidanza in quattro anni ad una età così giovane, significa che c’è una problematica importante. Le cause che possono portare al mancato concepimento appartengono a tre grassi gruppi, che sono il fattore maschile, il fattore meccanico (utero e tube) femminile, e il fattore endocrino-ovulatorio femminile. Occorre che si rivolga ad un centro PMA, per programmare tutti gli esami da fare e quindi chiarire la causa del problema. Un volta fatta la diagnosi sarà evidente la strada da seguire.

