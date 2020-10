Bebè che starnutisce spesso (ma non ha il raffreddore)

Una domanda di: Valentina

Buongiorno. Mio figlio dalla nascita ha durante il giorno alcuni starnuti. Non ha altri sintomi da raffreddamento (muco, naso che cola o difficoltà durante la poppata). In ospedale mi hanno detto che nelle prime settimane gli starnuti sono fisiologici. Mio figlio però ha ormai piu di due mesi! Eppure continua a starnutire. Fino quando sono fisiologici gli starnuti? La mia prima figlia aveva da neonata anche lei questi starnuti, ma a circa un mese sono progressivamente spariti.





Aldo Messina Aldo Messina

Credo potere confermare quanto le ha detto il pediatra.

Starnutire è un’attività riflessa, che ha il fine di eliminare qualsiasi elemento estraneo dalle vie respiratorie. In assenza di altra sintomatologia, come la tosse o la presenza di muco, gli starnuti non devono destare preoccupazione. La componente vasomotoria nasale inoltre è sensibile anche nei bambini che hanno accumulato molta stanchezza. Ne è la prova il fatto che, quando ha sonno, il bambino inizia a stropicciarsi il viso. Anche in questi casi è frequente la comparsa di starnuti. Ricapitolando, gli starnuti sono fisiologici nelle prime fasi della vita che si estendono fino al primo trimestre (e non sono quindi circoscrivibili al primo mese). Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto