Bentelan sì o no per tosse, raffreddore e febbre?

Una domanda di: Fabiola

Volevo sapere se il bentelan può essere assunto, dopo aver fatto

il vaccino esavalente-antipneumococco-rotavirus, da mio figlio di 4 mesi che

ha tosse, raffreddore e febbre.

Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Il bentelan è un farmaco antinfiammatorio che può deprimere le difese immunitarie, se preso a dosi terapeutiche per periodi di più giorni. Se il bambino prende una dose occasionale, per esempio, per crisi asmatica, per esempio, nessun problema. Ma per cure lunghe utile invece cortisone per inalazione, compatibile prima e dopo le vaccinazioni. Comunque sia deve parlarne anche con il suo pediatra curante, evitando il fai-da-te specialmente con il cortisone per uso sistemico (in compresse).

Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

