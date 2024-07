Benzina sulle mani: può nuocere al feto?

Una domanda di: Emy

Mi è caduta questa mattina la benzina due volte sulle mani sono incinta di 26 settimane + 2 giorni: può succedere qualcosa alla bambina?





Antonio Clavenna

Gentile Emy,

è alquanto improbabile che possano esserci rischi per lo sviluppo fetale.

Gli effetti indesiderati dovuti al contatto che riferisce sono quasi esclusivamente locali (irritazione cutanea). Il gasolio (dalle sigle che ha scritto è sembrato si trattasse di questo n.d.r.) è poco assorbito attraverso la cute e quindi una piccola quantità caduta sulle mani non è in grado di causare effetti tossici a livello sistemico. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

