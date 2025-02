Benzodiazepine: si possono assumere in allattamento?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, il Diazepam è una benzodiazepina a lunga durata di azione e potrebbe accumularsi nel latte e di conseguenza anche provocare sedazione e difficoltà di suzione nel bimbo che allatta. Lei non mi ha precisato quanto tempo abbia il suo bimbo, in ogni caso ritengo più compatibile con l'allattamento il Lorazepam che è a breve durata di azione e quindi non si accumula nel latte.

Immagino che per lei si tratterebbe comunque di un uso sporadico e non quotidiano, dico bene?

Dato che i disturbi d'ansia peggiorano facilmente se siamo in stato di deprivazione di sonno, mi permetto di suggerirle di non trascurare la necessità di riposare un sufficiente numero di ore (eventualmente approfittando dei riposini durante il giorno del suo bimbo per recuperare un po' di sonno arretrato).

Spero di averla aiutata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



