Beta a 9000 ma l’embrione non si vede

Con un valore delle beta superiore a 1000, se tutto va bene l'ecografo deve visualizzare l'embrione. Se non succede significa che la gravidanza non procederà.
Una domanda di: Paolina Salve ho scoperto di essere incinta 2 giorni fa eseguendo un rapito test di gravidanza e l’indomani mi sono recata ad eseguire le analisi della beta per verificare quando confermato dal test ed erano positive, a 9086. Il giorno dopo ho visto, dopo essere andata nel bagno, una piccola macchia rosa di sangue e mi sono recata in ospedale e loro non hanno visto l’embrione all’interno della sacca di mi hanno detto di ripetere le beta dopo una settimana e di recarmi per farmi pulire.
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
ma qual è la domanda? Se i medici hanno riscontrato un'interruzione della gravidanza non è che ci sia molto da fare. In effetti quando il valore delle beta-hCG supera i 1000 (e il suo è a 9000) se tutto va bene con l'ecografo si deve visualizzare l'embrione con attività cardiaca. Un nuovo dosaggio delle beta glielo hanno prescritto per valutare l'andamento e vedere se il valore diminuisce, come accade in caso di aborto spontaneo. Per quanto riguarda il "farsi pulire", che significa indurre l'utero a espellere il materiale abortivo, posso solo dirle che si può anche attendere che il processo si svolga spontaneamente. Tuttavia se i colleghi le hanno suggerito la procedura significa che ve ne è una precisa ragione, quindi le consiglio di attenersi a quanto le hanno indicato. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Non serve più effettuare il dosaggio delle beta dal momento in cui l'ecografia individua l'embrione e il battito del cuoricino, tuttavia se il loro valore dà adito a dubbi si ottiene chiarezza da un successivo controllo ecografico. »
Proporre le verdure insieme al pesce è un’ottima abitudine. Le verdure completano il profilo nutrizionale della pappa, in più aiutano ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza. »
Le possibili ragioni di un'irregolarità mestruale sono numerose: per individuare quale tra queste è responsabile di un ritardo serve un controllo ginecologico ed eventualmente i dosaggi ormonali che si effettuano con lo specifico esame del sangue. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer