Beta a 9000 ma l’embrione non si vede

Una domanda di: Paolina Salve ho scoperto di essere incinta 2 giorni fa eseguendo un rapito test di gravidanza e l’indomani mi sono recata ad eseguire le analisi della beta per verificare quando confermato dal test ed erano positive, a 9086. Il giorno dopo ho visto, dopo essere andata nel bagno, una piccola macchia rosa di sangue e mi sono recata in ospedale e loro non hanno visto l’embrione all’interno della sacca di mi hanno detto di ripetere le beta dopo una settimana e di recarmi per farmi pulire.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

ma qual è la domanda? Se i medici hanno riscontrato un'interruzione della gravidanza non è che ci sia molto da fare. In effetti quando il valore delle beta-hCG supera i 1000 (e il suo è a 9000) se tutto va bene con l'ecografo si deve visualizzare l'embrione con attività cardiaca. Un nuovo dosaggio delle beta glielo hanno prescritto per valutare l'andamento e vedere se il valore diminuisce, come accade in caso di aborto spontaneo. Per quanto riguarda il "farsi pulire", che significa indurre l'utero a espellere il materiale abortivo, posso solo dirle che si può anche attendere che il processo si svolga spontaneamente. Tuttavia se i colleghi le hanno suggerito la procedura significa che ve ne è una precisa ragione, quindi le consiglio di attenersi a quanto le hanno indicato. Cordialmente.





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