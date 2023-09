Beta a quasi 4000 ma l’ecografia non rileva nulla

Una domanda di: Giulia

Salve, ho 25 anni e il 7 settembre (giorno in cui doveva venirmi il ciclo) ho fatto il test di gravidanza risultato positivo perché ho accusato un dolore forte come tanti aghi al basso ventre per poi scomparire del tutto. Data ultimo ciclo 14/08/2023 e ho un ciclo di 24 giorni. L’11 settembre ho fatto le prime analisi beta e sono risultate 203 mUI/ml, le ho ripetute il 14/09 e sono risultate 972 mUI/ml. Le ho ripetute il 18/09 e sono risultate 3081 mUI/ml e Le ho ripetute il 22/09 e sono risultate 3995 mUI/ml. Però dal 7 settembre fino al 13 settembre ho avuto delle perdite marroni, all’inizio erano piccole macchioline poi il 12 e il 13 sono aumentate in macchie più grandi. Dal 14 ad oggi non ho più perdite. Ho fatto ecografia interna il 18/09 e la ginecologa non ha visto embrione ma solo una piccola “tasca” (foto in allegato) però mi ha detto che non può togliermi ancora i dubbi di una gravidanza extrauterina o di un aborto e di continuare a monitorare le beta, che però non mi sembrano raddoppiare quindi mi convinco sempre di più che sia una gravidanza extrauterina…vorrei avere un parere in più. La ringrazio.



Salve signora, dall’ultima ecografia sono trascorsi ormai vari giorni e con quel valore di beta-hCG in teoria si dovrebbe visualizzare una camera gestazionale all’interno dell’utero. Se così non fosse, saremmo autorizzati a porre il sospetto di gravidanza extrauterina e a quel punto dovremmo anche cercare di localizzarla e valutare il tipo di trattamento più indicato (chirurgico o farmacologico). È vero che le beta-hCG sono aumentate poco ma in ogni caso erano ancora in aumento all’ultimo prelievo, quindi forse è presto per parlare di aborto (vuoi intra- o extra-uterino), oltre al fatto che le perdite ematiche sono sempre state scarse e ultimamente si sono pure interrotte. Direi che ha proprio bisogno di una ecografia pelvica (transvaginale) per chiarire la sua situazione e decidere il da farsi. Forza e coraggio, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.

