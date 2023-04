Beta altalenanti ed embrione non si vede: può essere una gravidanza extrauterina?

Una domanda di: Martina

Salve, il 24 Marzo alla quarta settimana di gravidanza ho iniziato avere le perdite. Due giorni dopo le beta hanno iniziato a scendere, da 543 a 450. Dopo un po’ di controlli mi è stato detto che ho una gravidanza extrauterina ma siccome era troppo presto nessuno poteva vedere niente, né dove si è attaccato l’embrione. Le beta però non scendono, una volta sono arrivate a 334 per poi salire a 450, e oggi 560. Né al pronto soccorso, né le tre ginecologhe dell’ospedale, né la mia ginecologa sanno spiegare cosa sta succedendo e questo mi mette un po’ di ansia perché tutte dicono che non va bene ma nessuna mi sa dire cosa devo fare. Fino a oggi sono con le perdite i pochi crampi. Grazie mille.



Cara Martina, questo andamento dell’ormone della gravidanza (il beta-hCG) è molto suggestivo di un impianto extra uterino della gestazione. Questo comporta un pericolo per la donna perché se la placenta invade la parete di un’arteria, in genere quella ovarica, vi può essere un sanguinamento profuso che richiede di procedere immediatamente con atto chirurgico. In questo quadro che in inglese viene definito PUL, acronimo che sta per “gravidanza a zona di impianto sconosciuta”, si decide con la donna se continuare a monitorarlo nella speranza che la gravidanza si spenga da sé o se procedere con un trattamento con una sostanza che inibisce la crescita placentare che si chiama methotrexate e con i livelli di ormoni che mi ha mandato ha un’ottima possibilità di risolvere il problema Ultima alternativa è di procedere con una laparoscopia ma vi è la possibilità che la gravidanza possa non essere individuata Quindi se dipendesse da me o attesa vigile o somministrazione del farmaco per interrompere e far regredire la crescita placentare. Con cordialità.

