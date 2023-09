Beta alte: che fare?

Una domanda di: Angela

Salve dottore ho fatto le beta lunedì 4 ed erano a 6540 oggi ripetute a 5+5 e sono a 62772 devo preoccuparmi? Mi consiglia di chiamare il mio ginecologo? Cosa comporta?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Angela,

i dati sono ottimi.

Potrebbero anche essere valori di una gravidanza gemellare, per caso ha assunto farmaci per stimolare l’ovulazione.

Nella sua lettera non dice se ha fatto un’ecografia per sincerarsi che la gravidanza sia in utero e quindi io non consiglio di dosare hcg quando i valori come il primo sono indicativi dell’esame ecografico, cioè sono così alti da assicurare che l’ecografia riesca a visualizzare l’embrione.

Quindi tutto bene, forse troppo bene, ma ecografia al più presto se non l’ha ancora eseguita.

Con cordialità.

