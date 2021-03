Beta alte ma l’embrione non si vede

Una domanda di: Mili

Buon pomeriggiodottoresssa, io lunedì 22 febbraio ho fatto la mia prima ecografia e il ginecologo mi ha detto che l’embrione non c’era o che comunque non stava crescendo come avrebbe dovuto, mi ha subito parlato di raschiamento che avrebbe fatto al più presto entro venerdì. Io ho deciso di ascoltare un altro parere , questa ginecologa mi ha detto che in effetti l’embrione non c’è o è talmente piccolo da non vedersi ma non esclude la possibilità che sia stato concepito molto dopo e quindi suggerisce di aspettare ancora una settimana, rifare le beta mercoledì e poi eco e poi si procederà per gradi. Io ho avuto l’ultimo ciclo il 24 dicembre, purtroppo non so quando ho ovulato avevo provato con gli stick usandoli dal 5 gennaio fino al 11 gennaio ma non mi hanno mai dato risultato di fertilità. Le beta stavano crescendo, il 2 febbraio avevo le beta a 7800, il 22 febbraio a 21200 . Secondo lei è mai successo che l’embrione si faccia vedere dopo? Sono così preoccupata e amareggiata, è la mia seconda gravidanza ma tanto desiderata.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, ascolterei il consiglio della seconda ginecologa. Con le beta a 21200 la gravidanza e l’embrione si dovrebbero vedere in utero. L’importante è che l’embrione non si stia sviluppando fuori dall’utero e purtroppo solo l’ecografia può dirlo. Quindi attenda la prossima ecografia con il risultato delle beta. Se nel frattempo avesse dolore o perdite di sangue però, vada a farsi vedere in pronto soccorso. Con cordialità.

