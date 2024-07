Beta ancora alte a più di due settimane da un’IVG

Una domanda di: Giulia

In data 26/06 all’8^ settimana ho eseguito interruzione di gravidanza farmacologica con perdite e coaguli per i 4/5 primi giorni.

Oggi, a distanza di 17 giorni, continuo ad avere spotting di sangue scuro e coaguli di diverse dimensioni.

Ho eseguito stamattina le Beta e risultano a 13428. Martedì ho prenotato una visita ginecologica da un ginecologo privato e

giovedì avrò la visita di controllo in ospedale. È normale che nonostante le perdite le Beta siano ancora così alte?

Grazie per il consiglio!





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Cara signora,

il valore delle beta-hCG è effettivamente alto ma un unico valore delle beta ci dice poco: servono due dosaggi successivi

perché è solo così che possiamo capire se il valore è in diminuzione e quindi se la procedura a cui si è sottoposta è andata a buon fine. Come lei di certo ben sa, è corretto sottoporsi alla visita ginecologica di controllo (con ecografia) anche se in genere si attende che

sia trascorso un mese dall’interruzione farmacologica. I due ginecologi che la visiteranno le potranno comunque dare le informazioni che giustamente

cerca. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

