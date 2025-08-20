Beta ancora alte dopo un aborto: si può cercare una nuova gravidanza?

Fino a quando le beta legate a una precedente gravidanza che si è interrotta sono presenti nel sangue non è possibile concepire.

Una domanda di: Alessandra

Buongiorno, ho avuto un aborto spontaneo completo a 5+6, le perdite dal 8/07 al 19/07. Vorrei sapere se dato che sono passate due settimane dall'aborto e attualmente i valori di beta-hCG sono a 200 posso avere rapporti non protetti per cercare una nuova gravidanza o è meglio aspettare almeno il primo ciclo mestruale? Grazie.

Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, il fatto di avere ancora le beta esprime che l’utero si deve ancora completamente ripristinare, cosa che avviene solitamente dopo la mestruazione successiva all’evento abortivo. Suggerisco pertanto di attendere la mestruazione, ripetere il dosaggio delle beta o un test gravidanza dopo una ventina di giorni in modo da vedere che si sia negativizzato: a questo punto può ricominciare a cercare la gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Le domande della settimana