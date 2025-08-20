Beta ancora alte dopo un aborto: si può cercare una nuova gravidanza?
A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 20/08/2025
Aggiornato il 20/08/2025
Fino a quando le beta legate a una precedente gravidanza che si è interrotta sono presenti nel sangue non è possibile concepire.
Una domanda di: Alessandra
Buongiorno, ho avuto un aborto spontaneo completo a 5+6, le perdite dal 8/07 al 19/07. Vorrei sapere se dato che sono passate due settimane dall'aborto e attualmente i valori di beta-hCG sono a 200 posso avere rapporti non protetti per cercare una nuova gravidanza o è meglio aspettare almeno il primo ciclo mestruale? Grazie.
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora, il fatto di avere ancora le beta esprime che l’utero si deve ancora completamente ripristinare, cosa che avviene solitamente dopo la mestruazione successiva all’evento abortivo. Suggerisco pertanto di attendere la mestruazione, ripetere il dosaggio delle beta o un test gravidanza dopo una ventina di giorni in modo da vedere che si sia negativizzato: a questo punto può ricominciare a cercare la gravidanza. Cordialmente.
