Beta ancora alte dopo un’IVG

Una domanda di: Francesca

Salve. In data 22/12 ho effettuato interruzione di gravidanza farmacologica con mifepristone + a 24 h le classiche 4 compresse di cytotec. Sono stata ricoverata una giornata con abbondante sanguinamento e al termine mi hanno dimessa con espulsione avvenuta e con rima endometriale dello spessore massimo di di 14 mm. Mi è stato prescritto methergin in compresse due volte al giorno per dieci giorni, durante i quali ho avuto perdite ematiche come un flusso mestruale, per poi diventare dopo circa 11 giorni marroni ( tipo fine ciclo ) a volte più abbondanti, a volte meno. In ospedale mi avevano detto di ripetere eco solo dopo che tornerà il ciclo mestruale e le beta circa 25 giorni dopo la procedura. In data 3/1 però, presa dal panico e ansia di cui sto soffrendo ormai dall inizio di questa storia, sono stata gia dalla mia ginecologa per un controllo ecografico e lei mi ha detto che era presente ancora dei residui di materiale ( circa 17mm) che secondo lei sarebbe stato sicuramente espulso e ripulito tutto dopo che sarà arrivato il primo ciclo mestruale. Mi ha dato un altro paio di giorni di metergin. Dopo questa visita sempre a giorni alterni continuo ad avere queste perdite marrone scuro, a volte con dei piccoli pezzi, a volte più abbondanti a volte meno. Lei mi dice di star tranquilla che è meglio se le perdite ci sono perché significa che mi sto pulendo. Ad oggi però in data a circa 22 giorni dalla procedura ho fatto prelievo per le beta e risultano essere ancora 1376. Ovviamente panico totale perché inizio a pensare che dopo tutto questo arriverò a fare raschiamento o nuovamente procedura e ho troppa paura di questo. La mia ginecologa mi ha detto di stare serena, di prendere ancora nuovamente il metergin per un altra settimana, e tra 7-10 giorni rifare le beta per capire l’andamento. Ma cosa può succedere? Sono troppo alte? Scenderanno tra 7-10 giorni? O significa che non ho espulso tutto?? Oppure era ancora troppo presto e ci vuole più tempo per ripristinare tutto??? Con 17 mm di materiale si può arrivare a fare il raschiamento??? Io dico a questo punto perché sul referto di dimissione mi hanno scritto c.o. Espulsa???! Vi prego aiutatemi perché ho troppa troppa paura del raschiamento o di rivivere quello che ho vissuto col cytotec. Grazie in anticipo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

prima di tutto le voglio dire – e spero che questo già basti per rassicurarla – che nessun ginecologo al mondo si sognerebbe di dire che va

tutto bene se solo avesse il dubbio che non sia così. Mi creda, questo vale anche per la sua ginecologa. Posto questo, dopo un’interruzione

farmacologica della gravidanza (ma vale anche per gli aborti spontanei) è del tutto normale che ci voglia un po’ di tempo sia perché il valore

dell’ormone beta-hCG si azzeri sia perché le perdite di sangue (anche con materiale) smettano di manifestarsi. Posto questo, tra qualche giorno ripeta

il dosaggio delle beta per verificare che il loro valore sia in diminuzione rispetto a quello rilevato qualche giorno fa. Vedrà che avrà modo di tranquillizzarsi perché di sicuro il valore sarà sceso. Dopodiché, a circa un mese dalla procedura, in genere si consiglia il controllo ecografico, ma se la sua ginecologa le ha detto di attendere l’arrivo della prossima mestruazione significa che, nel caso specifico, ritiene sia corretto fare così e non posso essere io, da remoto, a darle indicazioni diverse. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

