Beta basse ad andamento lento: s’è speranza che la gravidanza prosegua?

Cara signora, oggi secondo il calendario ostetrico è a 6 settimane + 3 giorni. Il valore delle beta atteso in quest’epoca è compreso tra 2160 e 82640, quindi in effetti il valore delle sue beta è un po’ basso. Posto questo, e sottolineato che la diagnosi medica si formula prendendo in considerazione vari elementi di cui non dispongo (e in ogni caso non sarebbe mio compito effettuarla), il solo valore delle beta non è sufficiente per esprimersi. Sarà l’ecografia eseguita contestualmente alla visita di controllo a dare una corretta interpretazione del valore delle beta, nonché a stabilire l’epoca esatta della gravidanza. A sei e più settimane di gravidanza reali, cioè conteggiate a partire dal concepimento, se tutto va bene l’ecografia deve individuare l’embrione con l’attività cardiaca. Mi tenga aggiornato. Cordialmente.