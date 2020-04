Beta basse dopo la ICSI

Una domanda di: Maria Angela

Ho fatto una ICSI con trasfer il 09/03 (pickup 06/03). Il mio ultimo ciclo risale al 21/02. Le prime beta fatte il 20/03 sono 23. Le seconde beta fatte il 23/03 sono 48. Le terze beta fatte il 27/03 sono 112. I medici non mi dicono se vanno bene o male ma solo di ripeterle. Io mi ritrovo a cercare informazioni tramite posta e forum perché ho capito che sono molto basse se fanno

riferimento all’ultimo ciclo. Fatto anche il test e risulta positivo. Vorrei sapere a cosa vado incontro con queste beta così basse. Sto prendendo progesterone. Premesso che non ho avuto perdite di nessun tipo e solo qualche fitta bassa. Sono molto in ansia. Devo preoccuparmi?

Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

l'andamento delle beta-hCG può essere molto variabile. Ho visto gravidanze evolutive con beta bassissime e gravidanze non evolutive con beta molto alte. Non essendo possibile visualizzare nulla ecograficamente , l'unica soluzione è ripetere le beta ogni 2-3 giorni. Se continuano a crescere, si potrà eseguire una ecografia quando supereranno il livello 2000. Se smettono di crescere c'è la risposta. Con cordialità.