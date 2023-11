Beta basse = feto maschio?

Una domanda di: Antonella

Gentilissima Dottoressa,

vorrei chiederle un chiarimento: è vero quello che mi è stato detto, ossia che se il valore dell’ormone beta-hCG è alto il feto è femmina, se invece è basso è un maschio?





Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

devo ammettere la mia ignoranza su questo punto. Non ho mai saputo dell’esistenza di una correlazione tra il livello delle Beta-Hcg e il sesso fetale.

Non l’ho mai verificato nella pratica, quindi lo giudico un dato non scientifico. Ma lei quale sesso si attende volendo dare credito a questa bizzarra connessione?

Un cordiale saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto