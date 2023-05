Beta basse in quinta settimana: è un aborto?

Una domanda di: Dorina

Salve dottore, il 1° maggio scopro di essere incinta e secondo l’ultimo ciclo dovevo essere alla 4^ settimana. In ps (dove ho scoperto anche di essere incinta) nel controllo fatto si vedeva solo l’endometrio spesso. Per i dolori che sentivo mi hanno prescritto un esame di urine che è uscito positivo riguardo ai batteri quindi infezione urinaria. Poi il 3 maggio ho avuto delle perdite ematiche se vanno avanti fino ad oggi 8 maggio. Però le perdite a volte diventano preoccupanti e mi vengono solo mentre faccio la pipì o nella fine della pipì. Sono andata di nuovo al ps domenica 7 maggio e mi hanno detto che ancora non si vede nulla a parte l’endometrio e mi hanno detto di ripetere il dosaggio delle beta-hCG perché ho dimenticato scriverla prima, ma venerdì 5 maggio il valore delle beta era a 46.0 e la dottoressa della ps mi ha detto di rifarle, perché sospettava un aborto. Fatto di nuovo il dosaggio oggi: dall’ultima volta sono salite a 58.2. Secondo voi dovrei preoccuparmi perche non si sono raddoppiate? Dovrei essere a cinque settimane ma il valore delle beta non corrisponde a questa epoca.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora, se l’epoca di gravidanza è corretta, fra una settimana saremmo a sei e mezzo e l’ecografia dovrebbe dire come davvero stiano le cose.

Non farei più dosaggi fino ad allora. Non si può escludere un aborto spontaneo ma, se non si vedesse una camera ovulare in utero e nel caso poi persistessero livelli bassi di hCG, andrebbe anche esclusa una gravidanza extra uterina (ecografia). Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.