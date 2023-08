Beta basse in settima settimana quasi finita

Una domanda di: Asmaa

Buongiorno io sono sicurissima dell’ ultima volta che ho avuto il ciclo ed è stato il 15 di giugno secondo i calcoli dei ginecologi sono alla 7 settimana e adesso entrata nel 8^ ho il beta 415.77 che sarebbe molto basso adesso sono molto stressata perché non so quale sia il problema domani dovro rifare il beta scritto dal pronto soccorso ma vorrei avere qualche notizia prima di domani. La mia domanda è: anche se non raddoppierà è un problema?



Cara signora, lei oggi sta per entrare nell’ottava settimana di gravidanza. A questo punto conta molto poco continuare a dosare le beta, mentre è importantissimo fare l’ecografia che, se tutto va bene, dovrebbe visualizzare l’embrione e il battito del suo cuoricino. Detto questo, è vero che il valore delle beta è molto basso, come avrà di certo notato nel referto del dosaggio. In quest’epoca dovrebbe infatti essere almeno superiore a 6000. Non mi riferisce né perché è andata al pronto soccorso (sanguinamento?) né se le hanno fatto l’ecografia né, eventualmente, quando le è stato fissato l’appuntamento per farla. Quindi, in linea generale e con le praticamente nulle informazioni che ho posso solo dirle che adesso la cosa da fare è effettuare l’ecografia. Cordialmente.

