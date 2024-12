Beta basse nei primi giorni dopo il concepimento

Una domanda di: Chiara

Salve, avrei bisogno di un suo consiglio. Ultima mestruazione il 10/11 con ovulazione il 21/11. L’8/12 eseguo test di gravidanza con esito positivo.

Flebile , ma positivo. Giorno dopo (09/12) altro test, clearblue che indica 1-2 settimane. Doso anche le beta-hCG con esito di 25,82 mUI/ml. Non mi danno

speranze. Oggi, ripeto le beta che salgono a 74,51mUI/ml. Ancora qui nessuna speranza. Non sono aumentate nel modo corretto? Perché non avere speranza?

Gentile signora,

chi non le dà alcuna speranza? Di chi sta parlando? Lei oggi è in 4^ settimana + 5 giorni, in base alla data dell’ultima mestruazione, e non

sappiamo neppure quando ha ovulato. Lei indica con la massima sicurezza come giorno dell’ovulazione il 21/11 ma, a meno che lei non abbia effettuato proprio quel

giorno un’ecografia che l’ha individuata con sicurezza, non può assolutamente essere sicura che sia avvenuta nella data che lei ritiene certa. Non c’è alcun modo, infatti, se si

esclude l’ecografia, di appurare il giorno esatto dell’ovulazione se non con calcoli teorici e approssimativa. Dunque, per sapere se la gravidanza è in evoluzione dovrà

aspettare la sesta-settima settimana finita cioè l’epoca in cui, se tutto sta andando bene, l’ecografia può visualizzare l’embrione e il battito del cuoricino. Come spesso ripeto, non conviene proprio iniziare dopo appena alcuni giorni di ritardo, quindi proprio a ridosso del concepimento, a continuare a effettuare dosaggi delle beta nel sangue di

propria iniziativa per poi entrare in allarme e farsi prendere dall’angoscia. Solo se è il ginecologo, per qualunque ragione, a prescrivere i dosaggi delle beta nel sangue è necessario dargli ascolto, altrimenti meglio evitare in quanto non serve a nulla se non appunto ad accumulare ansia. Il mio consiglio è di attendere che trascorrano i giorni

cercando di stare tranquilla: la gravidanza ha una durata lunga, sono 40 settimane, non è porprio opportuno iniziarla con uno stato d’animo costantemente preoccupato, mentre è bene attendere con fiducia i controlli, nel caso specifico la prima ecografia.

Cari saluti.



