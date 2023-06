Beta basse, niente battito, sanguinamento: cosa accadrà?

Una domanda di: Ilaria

Buongiorno dottoressa e grazie per la sua risposta. Ho rifatto le beta e purtroppo sono salite di poco. Dopo 4 giorni da 1595 a 1916.

Sono andata al PS perché le perdite sono aumentate e a volte sono rosse, altre volte marroni, tipo mestruazioni. Mi hanno fatto l’ecografia e hanno visto forse un mini

embrione minuscolo ma senza battito. Mi hanno detto che l’embrione sarebbe troppo piccolo per avere battito. La camera gestazionale è 10mm scarsi ed è

piccola dato che ora sono alla 6+6. Devo ripetere le beta tra 2 giorni e venerdì 2 giugno ho l’ecografia e avrò la sentenza definitiva. Sono molto

scoraggiata. Mi hanno detto solo di continuare a prendere progesterone per bocca e basta… Come la vede?



Guardi…a mio avviso con questi elementi sia ecografici (camera gestazionale troppo piccola, embrione privo di battito) che di laboratorio (beta-hCG pressoché stabili) che clinici (presenza di perdite ematiche vaginali rosse e/o marroni) non mi sembra indispensabile proseguire il progesterone. Credo convenga invece lasciare che la Natura faccia il suo corso, tenendo monitorate le perdite ematiche e recandosi nuovamente in pronto soccorso qualora diventassero a carattere emorragico.

Dato che la gravidanza si è interrotta così precocemente ci sono ottime probabilità che lei riesca a pulirsi autonomamente senza bisogno di ricorrere al raschiamento dell’utero, procedura che si esegue in regime di day hospital ma che come ogni intervento medico ha dei possibili rischi.

Le sono vicina in questo momento così difficile e confido che anche il suo compagno possa essere al suo fianco per confortarla e sostenerla: vedrete che uscirete da questa esperienza ancora più uniti come coppia…ve lo auguro di cuore!

Cordialmente.



