Beta basse: sono un falso positivo?

Una domanda di: Nicole

Ultima mestruazione 3 settembre. Fatto tre test tutti positivi questa sera mi reco al ps per forti dolori al fondo schiena e non si vede né camera gestazionale né embrione. Eseguono la beta e il valore è 431: il ginecologo dice che è troppo basso. Cosa può essere un falso positivo?



Cara signora lei oggi, secondo il calendario ostetrico, è a 5 settimane + 2 giorni: è normale che l’ecografia non abbia visualizzato l’embrione e il

battito del cuoricino, che invece dovrebbero essere individuati intorno alla sesta-settima settimana quindi tra non molto. Per quanto riguarda il valore

delle beta, difficile dire se è davvero basso visto che il range di normalità è estremamente ampio: pensi che nella sua epoca di gravidanza può

essere compreso tra 330 e 10.200, rientrando in ogni caso nella normalità. Per quanto riguarda l’idea del falso positivo, sicuramente la può scartare

perché il dosaggio delle beta-hCG nel sangue dà sempre risultati certi e un valore di 431 esprime con sicurezza che una gravidanza si è avviata. Io non

so dirle se questa gravidanza evolverà o no, se tutto andrà per il meglio o ci attende una brutta sorpresa, ma posso rassicurarla sul fatto che i dati

in suo possesso a oggi ci lasciano tranquilli. Solo se dovesse comparire un sanguinamento rosso vivo e abbondante potremo temere il peggio: a fronte di

una simile eventualità dovrà senz’altro recarsi in ospedale. Tra una decina di giorni, ripeta comunque l’ecografia che potrà chiarire la situazione, ci

auguriamo portando buone notizie. Mi tenga aggiornato. Cordialmente.



