Beta bassissime e flusso abbondante dopo il “transfer”

Una domanda di: A.C.

Ho trasferito un embrione scongelato a +5 giorni, il 3 aprile. Giorno 13 aprile beta positive ma basse a 12. Test casalingo positivo. Giorno 14 aprile arriva il flusso mestruale. Abbondante e rosso. Giorno 15 aprile beta salite da 12 a 46. E il ciclo continua. Il mio ginecologo dice di aspettare a mercoledì 19. Lei cosa può dirmi??? Secondo lei che succede?



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli

Gentile signora, i test domiciliari non sono affidabili per monitorare gli impianti. La perdita ematica non è un buon segno e il valore delle beta-hCG è basso. Giustamente il suo ginecologo le ha consigliato l’attesa ed il monitoraggio. In queste circostanze bisogna essere un po’ fatalisti ed adattarsi agli eventi perchè non esiste la possibilità di gestirli con manipolazioni, non ci sno interventi che possono cambiare il destino di una gravidanza che non si avvia come dovrebbe. Non disperi comunque per il futuro. Molto cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto