Beta bloccante e gravidanza: quali rischi

Una domanda di: Lucia

Ho 27 anni e sto programmando una gravidanza. Sto assumendo una pastiglia di bisoprololo da 1,25 mg per un problema di tachicardia. Volevo chiedere se

era possibile assumerlo in gravidanza, se lo devo smettere prima di avere una gravidanza o se secondo voi posso sostituirlo con un altro farmaco.

Grazie mille per la vostra disponibilità.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora Lucia,

gli studi disponibili sull’uso del bisoprololo in gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni.

I farmaci della classe dei beta-bloccanti (classe del bisoprololo) se assunti nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, possono ritardare la crescita intrauterina del feto. Non ci sono sufficienti dati per valutare se anche il bisoprololo può comportare questo rischio. In caso di gravidanza si raccomanda di valutare con il ginecologo se sia opportuno un monitoraggio più attento della crescita fetale. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto