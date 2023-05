Beta che aumentano lentamente e in quantità scarsissime: perché?

Una domanda di: Katia

Sono un po’ preoccupata: ho avuto l’ultimo ciclo il 5 marzo naturalmente quello successivo che doveva arrivare il 30 aprile non è

arrivato dopo 9 giorni di ritardo ho fatto un test di gravidanza la secondo linea anche se molto lèggerà si vedeva. Il 7 aprile faccio le beta 59,97 lo

stesso giorno la sera inzio ad avere delle perdite sul rosa che durano circa una settimana, la mia ginecologa sospetta una minaccia di aborto quindi

inizio una cura di progesterone ovuli e punture di prontogest ripeto le beta 11 aprile 57,11 sono scese anche se di poco il 14 aprile sono a 111,62 il 18

aprile sono a 200,73 il 22 aprile 276,70 ed ogg sono a 396,95.Il 14 aprile faccio una visita ginecologica si vede la camera gestazionale

dismorfica ad impianto fundico priva di embrione e attività cardiaca per la precocità dell’esame.

Oggi la mia ginecologa mi ha detto di sospendere le puntore di prontogest di continuare gli ovuli e ripetere le beta lunedì e che se non sono almeno a

1000 devo sospendere ogni cura e aspettare il ciclo. Io sono davvero confusa e la mia domanda è perché le beta non salgono come

dovrebbero ma salgono?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora,

sembra una gravidanza, in utero, che si sia arrestata precocemente.

Il trofoblasto (le cellule periferiche che sarebbero diventate placenta) possono ancora produrre un po’ di ormoni, ma non in quantità importante e questo spiegherebbe perché le beta-hCG aumentano, sia pure in misura modesta.

Non assuma più progesterone e controlli che le beta si azzerino nei prossimi giorni. Con cordialità.