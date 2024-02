Beta che aumentano poco: è di sicuro un aborto?

Una domanda di: Fabiana

Buongiorno, sono alla mia prima gravidanza e in data 23/02/2024 al primo giorno di ritardo ho fatto le beta con risultato 315, ripetute dopo 3 giorni

il 26/02/2024 con risultato 502. Ho chiamato il ginecologo che ha detto di ripeterle mercoledì ma di non avere molte speranze visto l’andamento.

È davvero così?

Devo rassegnarmi e sperare nella migliore delle ipotesi che sia un aborto spontaneo?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

come tante volte abbiamo detto, una volta stabilito che la gravidanza è iniziata con il test, anche solo quello che si effettua sulle urine, conviene aspettare la sesta

settimana per effettuare l’ecografia. A sei settimane di gravidanza, se tutto va bene, si devono infatti individuare in utero la camera gestazionale, l’embrione e il battito del cuoricino. Si tratta quindi di attendere un’altra settimana per poi fare l’ecografia, visto che probabilmente lei oggi e in 5^ settimana (non mi scrive la data dell’ultima

mestruazione, che è importantissima per noi ginecologi, per calcolare le settimane di gravidanza, però la desumo dalla data del primo giorno di ritardo).

Che dirle di più? Se il suo ginecologo, che ben conosce la situazione, non le ha dato speranze non posso certo io da remoto contraddirlo. La sua parola

vale infatti certamente più della mia, poiché lui si esprime con maggiore cognizione di causa. Detto tutto questo, aspetterei comunque di vedere cosa succede nei prossimi giorni e, soprattutto, cosa rileverà la prima ecografia che di sicuro il suo ginecologo le ha già fissato, giusto? Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto