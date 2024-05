Beta che aumentano poco: si è interrotta la gravidanza?

Una domanda di: Nik

Dopo 2 test di gravidanza positivi ho deciso di fare le beta che inizialmente erano a 37, dopo due giorni 71 e dopo una settimana 433. Sono consapevole che l’andamento non sia ottimale e che probabilmente sia una gravidanza non evolutiva. Non sarebbe il caso di fare una visita? Per

escludere complicanze? La ginecologa continua a farmi fare le beta senza fare accenno ad alcuna visita.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

l’ideale in casi come il suo è attendere la 6^ settimana finita e sottoporsi all’ecografia: in quest’epoca se la gravidanza è in evoluzione l’embrione e

il battito del cuoricino sono individuabili appunto con l’ecografo. L’andamento delle beta non è ottimale, però data la grande variabilità dei

loro valori settimana dopo settimana direi di non affidarci solo a questo per perdere le speranze. Lei non mi scrive la data di inizio della sua

ultima mestruazione, tuttavia è probabile che la sua ginecologa non le abbia ancora ventilato l’opportunità di fare l’ecografia perché è ancora troppo

presto: prima della 6 settimana è infatti possibile che l’ecografo non rilevi nulla anche se magari va tutto bene. Mi tenga aggiornato.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto