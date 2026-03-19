Beta che aumentano tantissimo: cosa può essere?

Una domanda di: Jessica Ho scoperto di essere incinta il 12 marzo (ultimo ciclo 13 febbraio). Eseguo il dosaggio delle beta nel sangue nello stesso giorno e ottengo un valore di 807. Ripeto l’esame 4 giorni dopo (16 marzo) e scopro un valore di 5360… La ginecologa mi ha chiesto di ripetere nuovamente l’esame fra una settimana senza darmi altre informazioni. Mi chiedo dunque questa crescita così elevata in poco tempo cosa potrebbe indicare?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno signora,

sicuramente la crescita del valore delle beta è molto buona, ed è un elemento prognosticamente favorevole, cioè fa ben sperare in una gravidanza in ottima evoluzione. In una piccola percentuale di casi potrebbe anche esprimere che si tratta di una gravidanza gemellare, ma non è detto, non è automatico. Comunque sia dalla sesta-settima settimana il controllo ecografico potrà toglierle ogni dubbio. Con cordialità.





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