Beta che aumentano tantissimo: cosa può essere?

Un aumento particolarmente alto del valore delle beta è generalmente un ottimo segno, a volte potrebbe anche esprimere che la gravidanza è gemellare.
Una domanda di: Jessica Ho scoperto di essere incinta il 12 marzo (ultimo ciclo 13 febbraio). Eseguo il dosaggio delle beta nel sangue nello stesso giorno e ottengo un valore di 807. Ripeto l’esame 4 giorni dopo (16 marzo) e scopro un valore di 5360… La ginecologa mi ha chiesto di ripetere nuovamente l’esame fra una settimana senza darmi altre informazioni. Mi chiedo dunque questa crescita così elevata in poco tempo cosa potrebbe indicare?
Francesco Maria Fusi
Buongiorno signora,
sicuramente la crescita del valore delle beta è molto buona, ed è un elemento prognosticamente favorevole, cioè fa ben sperare in una gravidanza in ottima evoluzione. In una piccola percentuale di casi potrebbe anche esprimere che si tratta di una gravidanza gemellare, ma non è detto, non è automatico. Comunque sia dalla sesta-settima settimana il controllo ecografico potrà toglierle ogni dubbio. Con cordialità.
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Non serve più effettuare il dosaggio delle beta dal momento in cui l'ecografia individua l'embrione e il battito del cuoricino, tuttavia se il loro valore dà adito a dubbi si ottiene chiarezza da un successivo controllo ecografico. »
Non è possibile stabilire se un unico valore delle beta, riscontrato dopo un raschiamento e non confrontato con altri successivi o precedenti, sia o non sia in relazione con la gravidanza interrotta. »
In linea teorica, è possibile avviare e portare a termine una gravidanza anche in età molto matura, tuttavia si tratta di un evento eccezionale. in più, il rischio di avere un bambino con uno sbilanciamento cromosomico è alto. »
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