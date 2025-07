Beta che crescono ma non raddoppiano

Una domanda di: Viviana Buongiorno dottore, le scrivo per avere un supporto ed un parere . Ho 40 anni e già tre figlie. • Ultimo ciclo: 18 giugno (ciclo di 24 giorni) • Test di gravidanza negativo il 7 luglio ovviamente troppo precoce • Test positivo il 14 luglio • Beta-HCG: • 15 luglio → 123 • 18 luglio → 412 • 23 luglio → 737 • 25 luglio → 1.055 Le beta stanno ancora salendo, ma con una crescita più lenta del previsto. Vorrei sapere se è opportuno effettuare un’ecografia transvaginale nei prossimi giorni per valutare la sede e l’evoluzione della gravidanza, o se consiglia di ripetere prima le beta.Al momento non ho dolori particolari né perdite, ma sono ovviamente un po’ in ansia e preferirei controllare tutto per sicurezza. Da quanto so per essere un extrauterina sono un po’ alte. Però vorrei essere un po’ confortata o devo aspettarmi il peggio? La ringrazio.



Claudio Ivan Brambilla

Gentile Viviana,

l'andamento delle beta-hCG non consente previsioni sull'evoluzione della gravidanza, per tale ragione non è consigliabile continuare a effettuare dosaggi di propria iniziativa. I dosaggi si ripetono in casi particolari solo su espressa richiesta del medico, ma non mi sembra sia questo il suo caso quindi no, non ne faccia più, non serve. Posto che mi sembra che comunque l'andamento delle beta vada bene, lei oggi (29-7) è in 5^ settimana + 6 giorni (secondo il calendario ostetrico), tra circa una settimana l'ecografia potrà dissipare ogni suo dubbio. Da un valore delle beta superiore a 1000 e dalla sesta-settima settimana in avanti se tutto va bene l'ecografo riesce infatti a individuare l'embrione con il battito del cuoricino, se non li individua significa che c'è qualcosa che non va. Fissi dunque un appuntamento con il suo ginecologo per la prima ecografia (ma forse lo ha già fatto). Mi tenga aggiornato, cordialmente.



