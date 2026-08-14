Beta che crescono ma non raddoppiano: cosa sta succedendo?

Una domanda di: Sara Scrivo per un supporto. Sono recentemente rimasta incinta (6 luglio ultima mestruazione e rilevato picco lh il 16 luglio). A fine luglio ho individuato piccole perdite marroncine chiare da impianto e, successivamente, ho rilevato con test urinari di essere incinta a fine luglio. Vari sintomi tra cui seno in tensione, reflusso e qualche crampetto intermittente, perdite trasparenti/biancastre. Martedì 4 agosto ho effettuato le beta HCG risultando di 1440.00 e, per mio interesse, ho effettuato le beta a distanza di una settimana, martedì 11 agosto, con risultato 3640.38. Ho scritto al mio ginecologo che ritiene sia basso e non di buon auspicio. Domani ho prenotato una visita ginecologica per fare un'ecografia, sebbene sia consapevole che sarò a 5+6 settimane, dunque molto presto. Chiedo se devo purtroppo già immaginare un'evoluzione negativa della gravidanza. Ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

dalla sesta-settima settimana quello che serve per capire se la gravidanza sta evolvendo è l'ecografia. Come lei immagina, è possibile che effettuarla prima di iniziare la sesta settimana potrebbe non essere esplicativo, per la semplice ragione che, anche se magari va tutto bene, potrebbe non rilevare l'embrione con attività cardiaca perché, appunto, è troppo presto. Detto questo, comprendo la sua ansia, quindi ben venga il controllo che potrà essere dirimente, cioè toglierle ogni dubbio. Auguriamoci che domani già si veda l'embrioncino con il battito, altrimenti è possibile che le fissino un ulteriore controllo a distanza di una settimana: in questa occasione l'ecografia le darà una risposta sicura. Mi faccia sapere. Cari saluti.



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