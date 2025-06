Beta che diminuiscono ed embrione non visibile all’ecografia: cosa significa?

Una domanda di: Asia Il mio ultimo ciclo è stato il 5 maggio, ho fatto la prima beta, il valore era ottimo poi la seconda e la terza i valori stanno scendendo. La seconda beta sono scesi di 20 e la terza di 300 però non ho dolori addominali e non ho perdite. Ho fatto la prima ecografia a 6 settimane e 5 giorni c’era la camera gestazionale e il sacco vitellino ma non c’era l’embrione. Posso sapere cosa significa?



Cara Asia,

purtroppo questa gravidanza non è evolutiva. Tenga presente che anche se è stata vista una camera gestazionale in utero, il che esclude una gravidanza extra uterina, è bene che lei mantenga sotto controllo l'evoluzione delle beta fino alla diminuzione sotto i valori minimi di riferimento.

La maggior parte di queste gravidanze non evolutive dipende da uno sbilanciamento cromosomico del concepito e quindi, anche se con dispiacere, il fatto che non evolvano si riflette in una scelta della natura severa ma che evita di proseguire una gestazione che non porterebbe alla nascita di un nuovo piccolo individuo sano e con buona aspettativa di vita. Cordialmente.





