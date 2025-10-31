Beta che non raddoppiano: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Valentina Buonasera, scrivo perché sto avendo difficoltà ad interpretare l'andamento delle beta. Ultimo ciclo il 18 settembre e ho ripetuto tre volte le beta: 17 ottobre: 2666; 23 ottobre: 26.386; 28 ottobre: 54.321. Mi sono molto spaventata del valore poco sopra il raddoppio del 28, in cinque giorni. Trovo informazioni contrastanti. È vero che al di sopra dei 6.000 i valori tendono a raddoppiarsi in più tempo (fino a 96 ore)? Ho l'ecografia lunedì 3 novembre, ma vorrei sapere se mi sto preoccupando a ragione o no. Grazie mille!



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

le beta sono una sostanza prodotta dalla gravidanza che aumenta progressivamente col decorso della stessa. In realtà, non è tanto importante che ci sia un raddoppio del valore nel tempo quanto il fatto che cresca progressivamente in maniera significativa. Raggiunto un valore superiore ai 1000, è opportuno effettuare un controllo ecografico in modo da poter verificare che l’impianto della gravidanza sia all’interno della cavità dell’utero e che successivamente compaiano il sacco vitellino e l’embrione con attività cardiaca. Non è espressione di benessere avere un valore più alto del doppio o del triplo, ma solo una tendenza biochimica espressa dalla gravidanza. Può avere un significato solo nel caso in cui non vi sia un aumento del valore o un decremento: in questo caso può esprimere che la gravidanza si è interrotta. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

