Beta che non raddoppiano: si è interrotta la gravidanza?

Una domanda di: Elena Ho 42 anni e sono rimasta incinta per la prima volta naturalmente: ultime mestruazioni il 22 aprile fatte le prime beta il 23 maggio(1650) poi il 27 e erano 6540 poi il 31 e erano 8700 quindi non c'è stato il raddoppio a distanza di 4 giorni Dopo un rapporto ho avuto un leggero spotting appena rosato ma finito subito mi reco in pronto soccorso e mi dicono che è normale che vedono camera gestazionale e sacco vitellino un leggero cenno di embrione ma non ne sono sicuri, contatto la mia ginecologa e mi fa capire che qualcosa non va poiché le beta non sono raddoppiate dicendomi che la gravidanza non sta evolvendo correttamente...e che spera che la gravidanza si interrompa naturalmente senza intervenire con raschiamento ma io non ho nessun tipo di dolore né perdite..mi sembra un pochino esagerata considerando solo le beta ... io non so cosa pensare: lei può rispondermi o rincuorarmi?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

capisco la sua ansia, tuttavia mi creda, non serve e non fa bene a lei nè al bambino. Sappiamo che è in gravidanza, c'è una camera in utero, un sacco vitellino e forse già l'embrione. Si dimentichi delle beta-hCG (non è utile continuare a dosarle perché non sono predittive di quanto accadrà alla gravidanza) e aspetti serenamente una settimana per poi ripetere l'ecografia che è l'unico strumento che potrà darle delle risposte sicure. Una ginecologa più empatica sarebbe d'aiuto. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

