Beta che non raddoppiano: si è interrotta la gravidanza?

Una domanda di: Deborah

Ho scoperto di essere incinta (tramite ICSI).

Le prime beta sono raddoppiate o addirittura triplicate, ad oggi il ginecologo che mi segue mi ha chiesto di eseguire ulteriori 3 dosaggi di beta, risultato:

1/03 10000

4/03 19.223

6/03 26111

Ultima mestruazione 25/01.

Il ginecologo mi ha fissato una ecografia il 15/03, dicendomi però che non

possiamo sperare molto dato che nell’ultimo dosaggio non c è stato

raddoppio. Cosa ne pensa?





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

penso che a un certo punto nella crescita delle beta si raggiunga un plateau, un picco massimo oltre al quale non si va e questo prescinde da come evolverà la situazione. Di conseguenza, l’unica cosa da fare arrivati ai valori che riferisce è l’ecografia che, se individuerà l’embrione e il battito del cuoricino ci dirà in modo esaustivo cosa sta acacdendo, ovvero in che modo sta evolvendo la gravidanza. Cordialmente.

