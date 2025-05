Beta che non raddoppiano: si è interrotta la gravidanza?

Non è detto che se il valore delle beta non raddoppia la gravidanza si sia spenta.

Cara signora, non è ancora il momento di rassegnarsi. Può comunque essere una gravidanza evolutiva, meglio continuare la terapia e poi ripeta il dosaggio delle beta-hCG per valutarne l'aumento. Con cordialità.

Una domanda di: Anna Il 28 aprile mi è stato trasferito un embrione crioconservato in terza giornata. Il 13 maggio (15 pt) beta a 503, il 15 maggio beta a 871. Il centro Pma dell'ospedale mi ha detto di continuare la terapia di sostegno e di ripetere il dosaggio dopo 5 giorni, ma nel frattempo non riesco a stare tranquilla a causa di due aborti e due geu negli ultimi 10 anni. Questo scarso aumento deve mettermi in allarme per altra eventuale geu o aborto? Può comunque essere una gravidanza evolutiva in utero o devo rassegnarmi? Grazie.

