Beta h-CG alte ma l’embrione non si vede: può essere un “uovo chiaro”?

Una domanda di: Carmela

Ho fatto la prima visita pensando di essere alla 6 settimana ma sono una settimana indietro. La ginecologa ha visto tutto perfetto camera gestazionale sacco vitellino senza embrione e ha iniziato a parlare di gravidanza bianca, il valore delle beta-hCG la prima volta era di 18,409,66 la ginecologa non avendo visto l’embrione mi ha fatto ripetere il dosaggio delle beta dopo 10 giorni dal primo test e sono salite a 43,443,5. Sono leggermente preoccupata.



Cara signora, in effetti con il valore delle beta-hCG così alto l’embrione dovrebbe essere visualizzabile con l’ecografia, per questo la sua ginecologa teme di trovarsi di fronte a un cosiddetto “uovo chiaro”. Voglio dirle che non è un evento raro: succede quando l’ovocita femminile viene fecondato da uno spermatozoo, si annida in utero, ma l’embrione non si sviluppa. Da qui il nome uovo chiaro o bianco o cieco. Le statistiche ci dicono che circa un terzo delle gravidanze che si interrompe spontaneamente sia dovuto all’uovo chiaro. Anche in caso di gravidanza senza embrione è rilevabile sia nel sangue sia nelle urine l’ormone beta-hCG che viene prodotto dal primo abbozzo di placenta, il trofoblasto, e questo spiegherebbe il valore delle sue beta che comunque è alto quindi per certi versi fa sperare che non tutto sia perduto. In casi come il suo non si può comunque tirare a indovinare, ma si deve aspettare una seconda ecografia, da effettuare a distanza di una decina di giorni dalla precedente mentre non serve continuare a ripetere il dosaggio delle beta. A questo punto solo l’ecografia ci può dire se la gravidanza è o no in evoluzione, come sicuramente le avrà spiegato la sua ginecologa. Cordialmente.

