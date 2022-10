Beta h-CG “basse”: è sempre brutto segno?

Una domanda di: Chiara

Buongiorno, a fine agosto ho interrotto la pillola che prendo da 4 anni dopo la gravidanza, causa endometriosi. Il ciclo non è arrivato e il test di gravidanza è risultato positivo 1/2 settimane. Il dosaggio delle beta-hCG non è però confortante, 1 prelievo 18, 2 prelievo a distanza di 48 ore 33 e terzo a distanza di 72 ore dal secondo 50. Cosa mi suggerisce di fare? Grazie.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, è davvero difficile dare consigli appropriati. Dovremmo sapere quando è avvenuto il concepimento: potrebbe essere avvenuto recentemente? Se così fosse potrebbe trattarsi di valori iniziali. Riconosce dall’osservazione del muco cervicale i giorni fertili e quindi può individuare il giorno in cui più o meno è avvenuta l’ovulazione? In ogni caso converrebbe attendere almeno una settimana prima di ripetere i dosaggi ed eseguire un’ecografia fra una decina di giorni, oppure con maggior precisione quattro settimane dopo il concepimento se ne individua la possibile data. Con cordialità.

