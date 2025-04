Beta h-CG che aumentano poco in 8^ settimana: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Flavia Sono in ansia terribile circa la mia attuale gravidanza. Vengo da 3 biochimiche per mutazione mthfr ed ipotiroidismo fuori controllo. Dopo aver preso per mesi la cardioaspirina ed aver riportato il tsh a valori preconcezionali, finalmente un test positivo. Ultimo ciclo il 25/02. Il 04/04 prima visita ostetrica: camera gestazionale in utero e sono a 5+3 (anche secondo le bhcg che raddoppiano ogni 24/48 ore). Il 17/04 faccio le bhcg 26.000, infatti il 18/04, ecografia che conferma embrione di 035 mm con battito ma dall’ecografia la gravidanza pare 10 giorni indietro. Ieri, 21/04, mi reco in ps per delle perdite marroncine, poche, ma persistenti da 2 giorni: embrione cresciuto a 6 mm, si vede il battito ma mi trovano una piccola area di distacco deciduocoriale del polo inferiore di 4x6 mm. Mi prescrivono riposo e mi dicono di continuare gli ovuli di prometrim da 200 x 3 volte al giorno, la cardioaspirina ed il prefolic, come da inizio gravidanza. Oggi, 22/04, ripeto le bhcg: 28.800. Sarebbero dovute raddoppiare invece solo 2800 in più. Potrebbe essere il distacco ad aver rallentato l’andamento unitamente all’impianto tardivo? Perché come range comunque il valore del laboratorio è nelle settimane in cui sono attualmente secondo ecografia (6+5). C’è qualche possibilità che la gravidanza possa proseguire o è un preludio ad un aborto un andamento di beta così basso? Grazie mille per la risposta.



Gentile signora,

quando l'ecografia evidenzia l'embrione con il battito cardiaco il dosaggio delle beta non si fa più perché non è predittivo di nulla. Può avere una certa utilità a inizio gravidanza, quando ancora l'ecografia non rileva nulla, perché se aumenta esprime che la situazione sta evolvendo, anche se comunque non è significativo rispetto a quanto potrebbe accadere nei giorni a venire. Al punto della gravidanza in cui lei si trova tutte le informazioni utili sull'andamento della situazione le dà l'ecografia che, nel suo caso, fortunatamente ha già visualizzato il bambino con attività cardiaca lasciandoci tranquilli. Il dosaggio delle beta lo sta eseguendo quindi di sua iniziativa, dico bene? Se è così lasci perdere perché serve solo a darle ansia (come dimostra questa sua email) e zero informazioni utili. Per quanto riguarda il piccolo distacco, è un'evenienza frequentissima che nella maggior parte dei casi si risolve senza conseguenze. Tenga presente che quasi sempre le gravidanze si interrompono nelle prime settimane perché l'embrione è interessato da uno sbilanciamento cromosomico incompatibile con la possibilità di svilupparsi e che una volta superato il primo trimestre ci si può quasi considerare fuori pericolo. La mutazione di cui lei parla è comunissima e si riscontra in molte donne che hanno avuto figli senza problemi. Per quanto riguarda la tiroide ora è sotto controllo, giusto? quindi non c'è nulla da temere su

questo fronte. Mi permetto di aggiungere che se la sua ansia è comprensibile vale la pena di cercare di tenerla a bada il più possibile perché farlo sarà senza dubbio vantaggioso per il buon andamento della sua gravidanza. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

