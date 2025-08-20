Beta h-CG con valore alto, ma l’ecografia non evidenzia nulla

Una domanda di: Rossella Dopo 2 aborti a distanza di 2 mesi, di cui l'ultimo a febbraio, il 4 luglio ho scoperto di essere nuovamente incinta. Il primo valore delle beta del 5 luglio di 454, ripetute il 9 luglio salite a 2474. Dopo 4 giorni sono andata al pronto soccorso per delle macchioline marroni, dall'ecografia transvaginale non si è visto nulla se non una piccola macchia che sembra essere una pseudo camera, ma i dottori non si sono voluti sbilanciare. Lì ho ripetuto la beta che è aumentata a 5800. I dottori mi hanno detto che potrebbe essere una extrauterina, ma non avverto dolori o altro. C'è qualche speranza che la gravidanza si evolva positivamente? Grazie!



Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, solo l’evoluzione della gravidanza può permetterci di chiarire questo suo quesito. Le beta salgono e questo è certamente un fattore positivo, ma per poter visualizzare all’interno della camera gestazionale l’embrione qualche volta è necessario aspettare qualche giorno. Esiste, come le hanno detto, anche la possibilità di una pseudo camera, cioè di un’immagine all’interno della cavità dell’utero che potrebbe erroneamente essere definita gravidanza endo-uterina (dentro l'utero) e pertanto solo l’osservazione seriata con ecografia e controllo clinico sarà in grado di risolvere questo dubbio. Abbia quindi la pazienza di aspettare per vedere l’evoluzione del quadro clinico ecografico in relazione alla crescita delle beta. Esiste anche una possibilità di camera gestazionale senza l’embrione, anch'essa valutabile solo con il proseguimento dell’osservazione a mano a mano che trascorrono i giorni. Mi aggiorni, se lo desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

