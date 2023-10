Dubbi sull’ormone beta h-CG dopo un aborto

Una domanda di: Fabienne

Gentille dottore, è possibile che dopo un aborto le beta-hCG dopo essere scese risalgano? Mi spiego. Lo scorso mese dopo aver avuto le beta positive ho avuto delle perdite e le beta sono scese quasi subito a 0.2, quindi praticamente 0. Ho avuto sintomi di una nuova gravidanza e due test positivi. Dopo qualche giorno ho ripetuto il test e mi dà negativo. Preoccupata di nuovo. Ho letto che in caso di aborto precedente può esserci la gonadotropina ancora in corpo, ma essendosi azzerate su sangue questa cosa é possibile? O è possibile che se i test si fanno qualche giorno i prima varino i risultati? La ringrazio anticipatamente.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, se ho ben compreso ha effettuato una valutazione dall’esame del sangue delle beta che erano praticamente azzerate. Poi a seguito di un suo disturbo soggettivo ha pensato di fare un test di gravidanza sulle urine che le è sembrato essere positivo.

Ha quindi fatto il dosaggio di nuovo sul sangue che è risultato essere sempre azzerato: probabilmente i test sulle urine non erano fatti in maniera corretta oppure sono stati male interpretati e certamente risulta più attendibile la valutazione sul siero cioè sul sangue rispetto a quella sulle urine. Pertanto le direi di non avere dubbi o timori in quanto l’esame del sangue è certamente molto preciso. Esclude quindi la persistenza di beta-hCG nel sangue e quindi credo che il suo problema si sia risolto. Rimane naturalmente indicato effettuare un controllo dal ginecologo curante con una ecografia pelvica transvaginale, generalmente a distanza di un mese dall’aborto, in modo da verificare che tutto sia andato a buon fine. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

