Beta h-CG e data del concepimento

Una domanda di: Robi

Volevo chiedere un consiglio sulle beta-hCG.

13/02 ultyima mestruazione. -Ciclo di 30 giorni circa.

24-25/02 – rapporto completo

05/03 – rapporto

10/03 – prelievo Beta Hgc con risultato 42.

Allora prossimamente le rifarò per accertarmi, ma volevo chiedere cosa

significa e come si calcolano le settimane.

Se secondo lei si riferiscono al rapporto del 5/03, quindi 6 giorni prima, o

era troppo presto e quindi si riferiscono ai rapporti avuti la settimana

prima.

Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

le settimane di gravidanza secondo il calendario ostetrico si contano a

partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione e sono 40. Quindi oggi 16 marzo lei, secondo il

calendario ostetrico, si trova alla 4a settimana + 3 giorni. E’ verosimile che il

rapporto sessuale che ha portato al concepimento sia stato quello o del 24 o

dei 25 febbraio (l’ovulazione, che è il momento in cui il concepimento avviene, in un ciclo di 30 giorni si verifica intorno

al 15mo giorno). La tabella beta-hCG riporta valori riferiti alle settimane successive al concepimento, quindi ipotizzando che lei abbia concepito il 28

febbraio lei si trova, in relazione a quando è avvenuto il concepimento, nella seconda settimana di gravidanza. Direi comunque

di non medicalizzare troppo questa gravidanza continuando a effettuare prelievi di sangue (in realtà per accertare la gravidanza basta il test sulle urine) e arrovellandosi in vari conteggi. Fissi piuttosto con calma un

appuntamento dal ginecologo: dalla sesta settima di gravidanza con l’ecografia è possibile visualizzare l’embrione e il battito

del suo cuoricino nonché, in base alle sue misure, datare la gravidanza con precisione.

Con cordialità.

