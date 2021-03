Beta-hCG a 2000: si vedrà la camera gestazionale con l’ecografia?

Una domanda di: Sara

Le scrivo perchè oggi sono a 6+0 (ciclo 2 febbraio con durata media di 32/33

giorni) ed effettuerò la prima visita ginecologica, dato che ho già avuto un

aborto in passato, per un controllo preventivo. Venerdì 12 marzo ho

effettuato le beta ed avevano un valore di 2.004. Secondo lei durante la

visita si riuscirà a vedere camera gestazionale e sacco vitellino con questi

valori? Se non si dovesse vedere nulla mi devo preoccupare?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

i valori delle beta hCG variano molto da gravidanza a gravidanza. Ci sono gravidanze in cui con beta-hCG di 1000 si vede una piccola camera e altre in cui non si vede a 2000. Per il battito poi la forbice è ancora più ampia. Le beta hCG vanno viste solo come una indicazione, e la crescita esponenziale nelle prime settimane come segno positivo. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

