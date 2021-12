Beta-hCG a inizio gravidanza: perché sono così basse?

Una domanda di: Maria Rosaria

La mia ultima mestruazione è arrivata il giorno 11 novembre 2021, sabato 11 dicembre ho fatto il test ed è risultato positivo, lunedì 13 ho fatto la beta è il valore è di 95, venerdì 17 ne ho fatta un’altra è il valore è di 127, mi potreste dire come mai sono così basse? Volevo sapere se c’è qualche problema. Grazie mille.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora livelli delle beta-hCG, soprattutto a inizio gravidanza, non sono dirimenti dal punto di vista clinico. Basterebbe aver ovulato e concepito qualche giorno dopo per spiegare livelli inizialmente più bassi.Per questa ragione è sconsigliato (come più e più volte abbiamo scritto) continuare a effettuare i dosaggi delle beta nel sangue, salvo diversa e precisa indicazione del ginecologo. Non ha senso cioè continuare a sottoporsi al prelievo di sangue per valutare l’andamento delle beta-hCG di propria iniziativa: una volta appurato, grazie alla loro individuazione, l’inizio della gravidanza basta così (a meno che non sia appunto il gineoclogo a prescrivere di ripeterle, ma nonm mi sembra sia questo il caso). Se lei è certa del giorno dell’ovulazione (attraverso il riconoscimento sicuro dei giorni fertili), il prossimo 22 dicembre saremo alla sesta settimana: da questo momento in poi una ecografia le darà informazioni più affidabili: se il bambino si è annidato in utero e se già si riscontra il suo battito cardiaco. Questi due dati sono quelli che più contano e che mettono in secondo piano quello che esprimono i valori della beta-hCG. Fissi dunque un appuntamento dal suo ginecologo per effettuare il suo primo controllo ecografico. Con cordialità.

