Beta-hCG alte dopo un aborto: perché?

Una domanda di: Alessia

Scrivo per chiedere un parere. Ho avuto un aborto alla sesta settimana: ultime beta (2451) con perdite in atto il 25/2 ma con ancora camera e sacco vitellino. L’uno marzo vado a fare eco e l’utero era pulito, completamente svuotato. Ora oggi ho fatto le beta perché continuo ad avere nausea e dolore al seno da 2/3giorni e sono risultate a 14.7. La mia domanda è possono essere strascichi della vecchia gravidanza o può essere una nuova ? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, purtroppo non sono un indovino, ma un ginecologo e per rispondere in modo certo alla sua domanda dovrei avere doti da preveggente. Comunque sia, dopo un aborto di solito le beta-hCG diminuiscono, ma non in brevissimo tempo quindi ci può stare che l’ultimo valore sia lo strascico della precedente gravidanza. È altrettanto vero, però, che se non ha avuto attenzioni durante i rapporti sessuali a oggi potrebbe essere iniziata una nuova gravidanza e quindi i valori potrebbero riferirsi a questa. Il modo migliore per capire da cosa dipendono è ripetere il dosaggio delle beta-hCG: se aumentano allora è una nuova gravidanza, se sono stabili o diminuiscono sono riferiti a quella precedente che si è interrotta. Tanti cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto