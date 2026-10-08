Beta-hCG ancora positive a più di due mesi da un aborto spontaneo

Una domanda di: Maria Le scrivo per chiederLe un parere. A distanza di 63 giorni da un aborto ritenuto, verificatosi a 8+4 settimane di gestazione e seguito da raschiamento, è da considerarsi nella norma un valore di beta-hCG pari a 8,8 mUI/mL, oppure si tratta di un dato atipico che meriterebbe ulteriori approfondimenti? La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarmi e per la Sua disponibilità. Cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

dopo un aborto seguito da raschiamento mi aspetto che le beta-hCG si azzerino. Il fattore tempo è abbastanza imprevedibile, ma è "solo" questione di tempo.

Magari oltre al raschiamento, è stato effettuato anche un esame di anatomia patologica sul tessuto prelevato in utero, in modo da avere informazioni sul cattivo esito di questa gravidanza. Se così fosse, avremmo un parametro ulteriore che ci permetterebbe di attendere pazientemente che le beta-hCG si azzerino spontaneamente.

Non mi risulta ci siano farmaci che possano accelerare tale processo. Siamo comunque già quasi arrivati al capolinea per così dire.

Se lei fosse mia paziente, le proporrei un dosaggio a due settimane di distanza e se ancora non fosse negativo, ripeterei la cosa ancora dopo due settimane. Presumo non ce ne sarà bisogno. Oltre ai dosaggi ormonali, abbiamo uno strumento molto prezioso che ci può raccontare cosa sta capitando nel nostro corpo di donne.

La presenza del muco cervicale (rilevabile sulle mutande o sulla carta igienica quando si va ai servizi) è uno specchio fedele dell'andamento degli ormoni estrogeni e ci può mostrare la ripresa della fertilità che si osserva in concomitanza con l'azzerarsi delle beta-hCG. Se desidera approfondire, le consiglio questo sito: www.metodobillings.it. Spero di averla rassicurata, mi tenga aggiornata se desidera, l'abbraccio a distanza per quello che le è capitato.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto