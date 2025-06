Beta-hCG ancora presenti a sette settimane da un aborto: è una nuova gravidanza?

Una domanda di: Vavi98 Il giorno 8 maggio mi hanno effettuato un aborto chirurgico ed ero a 13 settimane. Il 6 giugno ho avuto di nuovo le mestruazioni che mi sono durate 4 giorni. Ad oggi mi dovrebbero arrivare per il 2 di luglio. Ho effettuato due test di gravidanza entrambi con esito positivo. Volevo chiederle se è possibile che si sia instaurata una nuova gravidanza o se dopo 7 settimane dall'aborto potrebbe essere ancora presente l'ormone della gravidanza precedente. Preciso che ho avuto rapporti non protetti in tutto questo periodo. La ringrazio, cordiali saluti.



Gentile signora,

entrambe le eventualità sono possibili, potrebbe cioè essere di nuovo incinta oppure il test di gravidanza, che presumo abbia effettuato sulle urine, potrebbe aver rilevato tracce dell'ormone beta-hCG prodotto nella precedente gravidanza. In questi casi, per dirimere ogni dubbio si fanno nel sangue due dosaggi consecutivi delle beta, meglio se a distanza di tre giorni: se il valore aumenta vuol dire che una nuova gravidanza si è instaurata. Se invece è stabile o diminuisce significa che le beta rilevate sono della gravidanza non andata a buon fine. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

