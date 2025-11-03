Beta-hCG ancora presenti dopo un aborto spontaneo e un raschiamento

Una domanda di: Lisa Buongiorno dottoressa Valmori, questo ultimo periodo mi è capitato spesso di leggere i suoi messaggi di speranza relativi alle questioni che Le vengono sottoposte e già la ringrazio per la fiducia che ispira. Per quanto mi riguarda, ho 37 anni e subisco il terzo aborto spontaneo consecutivo il 1° ottobre 2025, a 11 settimane (embrione fermo alla settimana precedente). Tralasciando la difficoltà psicologica e morale di questo momento, dopo 28 giorni faccio il controllo dei valori beta-hCG, come indicato dall'ospedale. I valori sono ancora positivi, pari a 15. Le confermo che una nuova gravidanza è da escludere. La positività dei valori, anche se bassi, può essere normale? La visita di controllo è stata fissata a metà novembre. Se è normale, l'arrivo del primo flusso mestruale può avvenire comunque anche con livelli positivi di beta-hCG? Grazie infinite e buon lavoro.



Salve signora, grazie davvero per l'apprezzamento nei miei confronti.

Mi rincresce che lei stia attraversando una vicenda dolorosa e per la terza volta, vorrei esserle vicina per incoraggiarla e spero che lei abbia qualcuno al suo fianco che possa capirla e rincuorarla. Venendo alla sua domanda direi che le beta-hCG positive sono certamente la coda della gravidanza precedente, come se il suo corpo ancora avesse una memoria ormonale della gravidanza anche a distanza di quasi un mese dal raschiamento. Stiamo parlando di un dosaggio di beta-hCG comunque minimo, quindi mi sento di escludere l'eventualità di persistenza in utero di materiale ovulare o di patologie del trofoblasto (esistono anche queste, purtroppo). Credo che valga la pena ripetere il dosaggio delle beta-hCG fino al loro azzeramento con cadenza ad esempio settimanale. Presumo che le perdite ematiche siano terminate nel frattempo. Direi che per metà novembre il controllo è perfetto nel senso che per quella data ci aspettiamo che le beta-hCG si siano azzerate e che magari si possa già notare una ripresa della funzione ovarica. Prima di ricercare una nuova gravidanza, sarà opportuno discutere con la Curante ginecologa su quali esami siano più indicati nel suo caso per scongiurare altri insuccessi e poter arrivare a coronare il suo sogno di maternità. Spero di averle risposto, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

