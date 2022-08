Beta-hCG ancora rilevabili dopo un aborto

Una domanda di: Maria

Salve dottoressa le spiego in breve, ho 29 anni e all’incirca 40 giorni fa ho avuto un aborto spontaneo concluso con un raschiamento. Essendo ancora in attesa del ciclo e avendo superato la data presunta per quest ultimo ho deciso di fare due test, uno che mi indica 2-3 settimane l’altro un semplice test che risulta positivo, dato l’esito stamattina sono andata a fare le beta e mi risulta 398,3. I miei dubbi sono: è normale avere queste beta o si parla di un’ altra gravidanza? O mi devo preoccupare perché sono basse? Grazie mille.



Gentile signora, il valore delle beta potrebbe essere uno strascico della gravidanza appena conclusa. Fossi in lei, attenderei la mestruazione che potrebbe anche tardare ad arrivare e, solo nel caso di un notevole ritardo, farei un controllo, visita ginecologica più ecografia, per vedere lo spessore dell’endometrio, l’aspetto delle ovaie. Insomma tutte quelle informazioni che ci dicono se il ciclo ormonale si è ripreso normalmente. Le beta HCG a mio parere sono inutili, a meno di non trovarsi in casi particolari che però deve essere il ginecologo a indicare. Con cordialità.

