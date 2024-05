Beta-hCG che aumentano leggermente dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Roberta

Salve, avrei bisogno di un parere ho 35 anni e il 2 aprile ho fatto un test di gravidanza e risultato positivo ho fatto anche il dosaggio dell’ormone beta-hCG ed ì valori erano 104 ma il ritardo era solo di 1 giorno poi dopo 3 giorni ho avuto delle macchie ho rifatto il dosaggio e i valori erano a 435 ma il mio ginecologo mi ha dato progesterone e riposo e dopo altri 3 giorni ho ripetuto ancora il dosaggio del beta-hCG e i valori erano a 1035. Credevo che tutto stesse andando bene ma al terzo giorno ho ripetuto ancora gli esami ed erano scesi a 745 il ginecologo mi ha detto che la gravidanza era interrotta. Ho fatto anche l’ecografia e c’era solo la camera ho rifatto gli esami e i valori erano 532. Siamo arrivati al 17 aprile e mi sono venute le mestruazioni abbondanti che sono durate 5 giorni, poi dopo quasi un mese dall’ultimo dosaggio del beta-hCG i valori anziché di scendere sono saliti a 540: cosa può essere successo?





Buongiorno signora,

purtroppo qualche volta le gravidanze iniziano e per eventi non valutabili si interrompono non dando il tempo all’embrione di svilupparsi completamente e determinando purtroppo l’espulsione successiva del materiale abortivo. Sono cose che possono succedere molto più frequenti di quanto si possa immaginare, legate alla complessità di un evento come quello di una gravidanza. Abbia comunque fiducia perché a fronte di un fallimento molte volte nei mesi successivi più facilmente è raggiungibile una gravidanza fisiologica. Qualora dovesse ripetersi l’evento contatti il suo specialista di fiducia per valutare eventuali approfondimenti che possano spiegare il perché di più aborti spontanei. Per quanto riguarda la lieve risalita del valore dell’ormone beta-hCG potrebbe (è solo un’ipotesi!) essere espressione della persistenza di materiale all’interno della cavità uterina. Senza dubbio va approfondita attraverso un controllo: a distanza non mi è possibile dirle di più, le consiglio senz’altro di parlarne con il suo ginecologo. Cordialmente.

